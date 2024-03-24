Посетители "Крокуса" смогут сегодня забрать свои вещи и машины Следователи начнут отдавать вещи из гардероба "Крокуса" сегодня с 18:00 24 марта, 12:31 "Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

Вещи, оставленные в гардеробе во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", начнут выдавать владельцам и их родственникам сегодня с 18:00. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Вещи, оставленные в гардеробе "Крокуса", вместе со следствием начнём выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием", — уточнил он.

Выдавать вещи будут следователи в пятом зале второго павильона центра "Крокус сити холл", добавили в СК РФ. Также сегодня начнут возвращать автомобили с парковки возле концертного комплекса, всего речь идёт о 383 машинах.

Авторы Татьяна Миссуми