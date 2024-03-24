Храмы Кипра проводят панихиды по жертвам теракта в "Крокусе" 24 марта, 15:02 Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

На Кипре состоялись панихиды по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В частности, поминальные службы прошли в храме Святителя Николая в Лимасоле и храме монастыря Киккской иконы Божией Матери Кипрской православной церкви.

"Атмосфера была духовной, сосредоточенной. Люди молчаливо переживали, но по их лицам было видно, что для всех это большая трагедия, которая воспринимается не как чужое горе, а как своё собственное", — поделился с ТАСС настоятель одной из церквей, отец Павел.

Он добавил, что прихожане подали много записок об упокоении невинно убиенных людей для поминовения в алтарь. Также неравнодушные граждане приносят цветы и свечи к российскому посольству, на здании которого сегодня приспущен флаг. Митрополит Вострский Тимофей, епископ Иерусалимской православной церкви, экзарх Всесвятого Гроба Господня на Кипре, выразил соболезнования народу России, своё обращение он направил послу РФ Мурату Зязикову.

Авторы Татьяна Миссуми