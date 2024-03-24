В буддийских монастырях традиционной сангхи прочитают молебен по жертвам теракта
Ламы из всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России прочитают специальный молебен в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле". В религиозном объединении также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
"Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время теракта. Во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвящённый погибшим", — говорится в сообщении на сайте сангхи.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Вооружённые боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 133 погибших. Однако данные из неофициальных источников говорят о том, что количество жертв достигает 143, пострадавших — 154. Удалось поймать 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию о невинно убиенных в "Крокусе".
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