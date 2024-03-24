В буддийских монастырях традиционной сангхи прочитают молебен по жертвам теракта

Ламы из всех монастырей Буддийской традиционной сангхи России прочитают специальный молебен в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле". В религиозном объединении также выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время теракта. Во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвящённый погибшим", — говорится в сообщении на сайте сангхи.