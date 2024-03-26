Депутаты Госдумы минутой молчания почтили память жертв теракта в "Крокусе"
Депутаты Госдумы минутой молчания почтили память жертв теракта в "Крокусе". Обложка © Telegram / Государственная дума
Депутаты Госдумы минутой молчания почтили память жертв теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе ГД. На фото — члены нижней палаты парламента, молча стоящие на пленарном заседании.
"На пленарном заседании Государственной думы депутаты почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" 22 марта", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в комплекс "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт группы "Пикник", и открыли огонь. После этого боевики подожгли здание. По последним данным, жертвами нападения стали 139 человек, ещё 182 пострадало. В связи с трагедией 24 марта было объявлено в России днём траура. В тот же вечер суд арестовал всех четверых нападавших, а на следующий день — троих соучастников, продавших им использовавшийся в тот страшный вечер автомобиль. А сегодня, 26 марта, избирают меру пресечения мужчине, сдавшему квартиру главарю банды.