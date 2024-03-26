"Он хороший человек": Мать сдавшего квартиру главарю террористов, не сдерживая слёз, рассказала о сыне

Мать арестованного Алишера Касимова, который является восьмым фигурантом дела о теракте в подмосковном "Крокусе", поговорила с журналистами после того, как её сына отправили в СИЗО. Со слезами на глазах женщина рассказала, что воспитывала сына одна, а с 11 лет он уже работал, в том числе грузчиком и поваром.

Мать арестованного Алишера Касимова, который является восьмым фигурантом дела о теракте в "Крокусе", рассказала о сыне. Видео © Telegram / SHOT

"Он никому плохого не хочет делать. Он верующий человек. Люди, честно говорю, мой сын хороший человек!" — приводит телеграм-канал SHOT слова матери Алишера.