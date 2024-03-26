"Он хороший человек": Мать сдавшего квартиру главарю террористов, не сдерживая слёз, рассказала о сыне
SHOT: Мать сдавшего квартиру главарю террористов заявила, что её сын не виновен
Мать арестованного Алишера Касимова, который является восьмым фигурантом дела о теракте в подмосковном "Крокусе", поговорила с журналистами после того, как её сына отправили в СИЗО. Со слезами на глазах женщина рассказала, что воспитывала сына одна, а с 11 лет он уже работал, в том числе грузчиком и поваром.
Мать арестованного Алишера Касимова, который является восьмым фигурантом дела о теракте в "Крокусе", рассказала о сыне. Видео © Telegram / SHOT
"Он никому плохого не хочет делать. Он верующий человек. Люди, честно говорю, мой сын хороший человек!" — приводит телеграм-канал SHOT слова матери Алишера.
Та самая квартира в Путилкове, которую Касимов сдал главарю террористов, как оказалось, была куплена в ипотеку. По словам матери, её сын якобы не знал, кому сдаёт жильё. Также она рассказала, что у Алишера есть дети, которые ждут и переживают за него.
Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили поджог. Жертвами нападения, по последним данным, стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта суд отправил их в СИЗО. На следующий день под арест заключили троих соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших террористам автомобиль, использованный в тот страшный вечер. А сегодня, 26 марта, избирали меру пресечения мужчине, сдавшему квартиру главарю банды. Как стало известно, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. Мужчину отправили в СИЗО до 22 мая.
Кадр из видео Telegram / SHOT