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27 марта, 05:54

Глава МИД Китая Ван И выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Ван И. Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Ван И. Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Министр иностранных дел Китая Ван И письменно выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", пишет агентство "Синьхуа". Соответствующую запись дипломат оставил в электронной книге, открытой Посольством России. Он подчеркнул, что Пекин выступает против любых проявлений терроризма.

"Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористические атаки и твёрдо поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности и стабильности", — написал глава внешнеполитического ведомства КНР.

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Напомним, страшный теракт в комплексе "Крокус сити холл" в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Уже 24 марта все нападавшие отправились в СИЗО, после чего стало известно о других фигурантах. Так, на следующий день суд арестовал троих соучастников — отца и сына, продавших террористам использованный ими автомобиль, а 26 марта под стражу заключили предпринимателя, сдавшего жильё главарю боевиков. Как отмечал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, задержанные подтвердили, что в этих жутких событиях не обошлось без украинского следа.

Матвей Константинов
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