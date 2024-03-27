Собянин: На лечении в Москве остаются 60 пострадавших в теракте в "Крокусе"

В московских больницах на лечении остаются 60 пострадавших в теракте в "Крокус сити холле". Ещё 34 человека уже выписаны, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян", — написал он в телеграм-канале.

Градоначальник также отметил, что более 7,5 тысячи человек пришли в донорские пункты, чтобы сдать кровь для пострадавших в кровавом теракте. По словам Собянина, москвичи направили свыше 20 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы. Он дополнил, что огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес.