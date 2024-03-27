Собянин: На лечении в Москве остаются 60 пострадавших в теракте в "Крокусе"
В московских больницах на лечении остаются 60 пострадавших в теракте в "Крокус сити холле". Ещё 34 человека уже выписаны, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян", — написал он в телеграм-канале.
Градоначальник также отметил, что более 7,5 тысячи человек пришли в донорские пункты, чтобы сдать кровь для пострадавших в кровавом теракте. По словам Собянина, москвичи направили свыше 20 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы. Он дополнил, что огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес.
"Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли", — подчеркнул мэр Москвы.
Напомним, страшный теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Уже 24 марта все нападавшие отправились в СИЗО, после чего стало известно о других фигурантах. Так, на следующий день суд арестовал троих соучастников — отца и двух сыновей, продавших террористам использованный ими автомобиль, а 26 марта под стражу заключили предпринимателя, сдавшего жильё главарю боевиков. Как отмечал директор ФСБ РФ Александр Бортников, задержанные подтвердили, что в этих жутких событиях не обошлось без украинского следа.
Life.ru