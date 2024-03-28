В МВД раскрыли, как удалось вычислить машину террористов из "Крокуса"
МВД: Машина террористов была установлена благодаря видео из "Крокуса"
"Рено", на котором террористы бежали из "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT
Полицейские спасли из горящего "Крокус сити холла" видеоматериалы, которые помогли в кратчайшие сроки установить автомобиль, на котором скрылись исполнители теракта. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Полицейские, которые работали на месте теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / IrinaVolk_MVD
"В тот день на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по г.о. Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Они незамедлительно проследовали в серверную", — написала она в телеграм-канале.
Взломав дверь в помещение, продолжила Волк, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали авто, на котором скрылись террористы. По её словам, переданная полицейскими информация позволила оперштабу установить маршрут подозреваемых и обеспечить их задержание.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё около 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО трёх соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.