В МВД раскрыли, как удалось вычислить машину террористов из "Крокуса"

Полицейские спасли из горящего "Крокус сити холла" видеоматериалы, которые помогли в кратчайшие сроки установить автомобиль, на котором скрылись исполнители теракта. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские, которые работали на месте теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / IrinaVolk_MVD

"В тот день на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по г.о. Красногорск полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Они незамедлительно проследовали в серверную", — написала она в телеграм-канале.