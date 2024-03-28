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28 марта, 08:46

На маршруте террористов из "Крокуса" нашли гранатомётные выстрелы и взрыватель

"Крокус сити холл" в Красногорске сразу после теракта 22 марта. Обложка © Life.ru

"Крокус сити холл" в Красногорске сразу после теракта 22 марта. Обложка © Life.ru

На маршруте террористов из "Крокуса" нашли шесть гранатомётных выстрелов — пять ВОГ-17 и один ВОГ-25Г — и взрыватель М-6. Их обнаружили в лесополосе в четырёх метрах от трассы. Кому принадлежит оружие, до конца ещё неизвестно.

По данным SHOT, оружие нашли на 338-м километре трассы М3 "Украина", рядом с деревней Нелбочь Жиздринского района Калужской области. Именно там проезжали боевики. До границы с Незалежной, куда они так спешили, оставалось около 145 километров. Через 40 километров их задержали.

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Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадало. Всех нападавших отправили в СИЗО 24 марта. В деле есть и другие фигуранты — отец и сын, продавшие террористам автомобиль, и предприниматель, сдавший жильё главарю банды. Они также были заключены под стражу. Официальных версий произошедшего пока не выдвигалось.

Матвей Константинов
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