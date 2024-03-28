На маршруте террористов из "Крокуса" нашли гранатомётные выстрелы и взрыватель

На маршруте террористов из "Крокуса" нашли шесть гранатомётных выстрелов — пять ВОГ-17 и один ВОГ-25Г — и взрыватель М-6. Их обнаружили в лесополосе в четырёх метрах от трассы. Кому принадлежит оружие, до конца ещё неизвестно.