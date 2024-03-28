Эмин Агаларов: Окончательное решение о восстановлении "Крокуса" пока не принято

"Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общее мнение людей, с нашей стороны, что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте. Я сейчас на этот вопрос ответить не могу самостоятельно, это достаточно преждевременно", — пояснил Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".