Эмин Агаларов: Окончательное решение о восстановлении "Крокуса" пока не принято
Окончательного решения по восстановлению концертного зала "Крокус сити холл" после теракта пока нет, владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва и общественности. Такое заявление сделал Эмин Агаларов — президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.
"Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общее мнение людей, с нашей стороны, что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте. Я сейчас на этот вопрос ответить не могу самостоятельно, это достаточно преждевременно", — пояснил Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что сам больше склоняется к "созиданию, восстановлению" зала.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. Кроме того, 77 пострадавших до сих пор остаются в больницах Москвы и Подмосковья. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, расстреливавших людей. Позднее компания-владелец концертного зала "Крокус интернешнл", входящая в российский холдинг Crocus Group, сообщила, что концертный зал будет восстановлен. Владелец "Крокус групп" Араз Агаларов пояснил, что противопожарная система во время теракта и пожара была исправна и сработала в штатном режиме. Его сын Эмин пообещал, что при восстановлении здания обязательно установят мемориал.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV