Супруга одного из обвиняемых в теракте в "Крокусе" попала в больницу
Далерджон Мирзоев*. Обложка © Life.ru
Супруга обвиняемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" Далерджона Мирзоева* попала в больницу после того, как узнала о случившемся. Об этом рассказала одна из соседок родителей террориста.
"Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в больнице в реанимации", — приводит РИА "Новости" слова соседки.
Напомним, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их и задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Исполнителями теракта были: Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Как установлено, 32-летний Мирзоев* женат, у него есть дети, мужчина не раз нарушал миграционное российское законодательство. Его мать не верит, что сын мог убить людей в "Крокусе". Женщина принесла соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.