Главного инженера рудника "Пионер" арестовали до 19 мая после ЧП с 13 погибшими
Главного инженера рудника "Пионер" Дениса Черникова арестовали до 19 мая
Благовещенский городской суд заключил под стражу главного инженера рудника "Пионер", где произошло ЧП, в результате которого погибло 13 человек. Денис Черников пробудет в СИЗО до 19 мая.
"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черникова Дениса Юрьевича, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ, сроком до 19 мая", — цитирует судью РИА "Новости".
На заседании, помимо прочих, присутствовал представитель АО "Покровский рудник" — владельца "Пионера". Сторона защиты просила суд о домашнем аресте и заявляла о готовности внести залог в размере 20 миллионов рублей.
Напомним, 18 марта на приамурском руднике "Пионер" произошёл обвал породы, заблокировавший под землёй 13 горняков. Уже 20 марта специалисты начали бурить к месту обвала несколько скважин, однако 1 апреля спасательную операцию прекратили из-за угрозы повторных обвалов и частичного обрушения карьера. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал директора рудника, который, по данным следствия, знал об аварийности злополучного участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора — замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по региону и старшего инспектора подразделения.
Telegram / МЧС России