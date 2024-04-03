Главного инженера рудника "Пионер" арестовали до 19 мая после ЧП с 13 погибшими

Благовещенский городской суд заключил под стражу главного инженера рудника "Пионер", где произошло ЧП, в результате которого погибло 13 человек. Денис Черников пробудет в СИЗО до 19 мая.

"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черникова Дениса Юрьевича, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ, сроком до 19 мая", — цитирует судью РИА "Новости".