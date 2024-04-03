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3 апреля, 14:15

"Это не турпоездка": Фетисов высказался против участия РФ в мировом спорте без флага и гимна

Фетисов призвал Россию не возвращаться в мировой спорт без флага и гимна

России давно следовало отказаться возвращаться в мировой спорт без флага и гимна, заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. По словам парламентария, участие в международных соревнованиях — "не турпоездка".

"О чём ещё говорить? Это не турпоездка, а участие в международном форуме в непонятном статусе и с непонятными условиями. И спортсмены, поехавшие на Игры, должны будут с этим жить дальше", — отметил он в беседе с "Царьградом".

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Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ожидает, что около 40 россиян примут участие в летних Играх в Париже. Однако для них предусмотрены особые условия: никаких командных видов спорта, а также национальных знаков отличия, в том числе флага и гимна. В России призывали бойкотировать Олимпиаду, однако министр спорта Олег Матыцин выступил против. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники. Кроме того, спортсмены из Крыма не поедут на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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