"Это не турпоездка": Фетисов высказался против участия РФ в мировом спорте без флага и гимна

России давно следовало отказаться возвращаться в мировой спорт без флага и гимна, заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. По словам парламентария, участие в международных соревнованиях — "не турпоездка".

"О чём ещё говорить? Это не турпоездка, а участие в международном форуме в непонятном статусе и с непонятными условиями. И спортсмены, поехавшие на Игры, должны будут с этим жить дальше", — отметил он в беседе с "Царьградом".