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5 апреля, 14:19

Эксперт пояснил непоследовательный "антикриз" США после атаки на "Крокус"

Доцент Мирзаян: Теракт в "Крокусе" не был в интересах США, это инициатива Киева

Трагедия в подмосковном "Крокусе" абсолютно не отвечала интересам США, что видно по заявлениям американских властей: сперва Вашингтон говорил об отсутствии связи между Киевом и атакой на концертный зал, а уже после этого стал напоминать о своих предупреждениях касательно террористической угрозы в Москве. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.

По его словам, сразу после случившегося самой главной задачей Белого дома было "отмазывать" Украину, в связи с чем был запущен такой информационный "антикриз". Это когда из каждого "американского и европейского утюга" по методичке передавали, что Украина к теракту не имеет никакого отношения, пояснил эксперт.

"А попытки возложить вину на Украину будут рассматриваться как попытка Москвы под историю с терактом что-то предпринять с Киевом. И только потом уже пошло "мы вас предупреждали" и так далее", сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда", добавив, что такая политика вполне логична, если отталкиваться от приоритетности задач.

Мирзаян подчеркнул, что, в его понимании, теракт в "Крокусе" был исключительно украинской задумкой, в которой не участвовали представители Штатов, так как это абсолютно не отвечает интересам Вашингтона. Если кто-то из американцев и замешан в этом, то только на уровне отдельных деятелей, но никак не на государственном, указал он.

В Кремле не в курсе о якобы передаче Францией данных по теракту в "Крокусе"
В Кремле не в курсе о якобы передаче Францией данных по теракту в "Крокусе"

Напомним, 22 марта четверо вооружённых террористов вошли в здание "Крокус сити холла" в Подмосковье и открыли огонь по посетителям, ожидавшим начала выступления группы "Пикник", после чего подожгли помещение зрительного зала и скрылись в направлении границы с Незалежной. Теракт унёс жизни 144 человек, а число пострадавших достигло 551. В ФСБ России заявили, что спецслужбы Украины участвовали в организации атаки и планировали встретить террористов на своей территории. В настоящий момент по делу задержано свыше 11 преступников, среди которых в том числе четверо непосредственных участников кровавой бойни. Сегодня СК РФ заявил о том, что извлечённые из телефонов данные говорят о связи теракта с Украиной.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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