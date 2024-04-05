Эксперт пояснил непоследовательный "антикриз" США после атаки на "Крокус"

Трагедия в подмосковном "Крокусе" абсолютно не отвечала интересам США, что видно по заявлениям американских властей: сперва Вашингтон говорил об отсутствии связи между Киевом и атакой на концертный зал, а уже после этого стал напоминать о своих предупреждениях касательно террористической угрозы в Москве. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.

По его словам, сразу после случившегося самой главной задачей Белого дома было "отмазывать" Украину, в связи с чем был запущен такой информационный "антикриз". Это когда из каждого "американского и европейского утюга" по методичке передавали, что Украина к теракту не имеет никакого отношения, пояснил эксперт.

"А попытки возложить вину на Украину будут рассматриваться как попытка Москвы под историю с терактом что-то предпринять с Киевом. И только потом уже пошло "мы вас предупреждали" и так далее", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда", добавив, что такая политика вполне логична, если отталкиваться от приоритетности задач.