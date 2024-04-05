Стало известно, сколько москвичей обратилось за выплатами после теракта в "Крокусе"
Заммэра Москвы Ракова: За выплатами после теракта обратились 450 человек
В столице 450 человек обратились за получением выплаты после террористической атаки на "Крокус сити холл", из них порядка двух третьих уже получили материальную помощь. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день за выплатами к нам обратились около 450 человек. Две трети эти выплаты уже получили", — сообщила Ракова в интервью для телеканала "Россия 24".
Напомним, 22 марта четверо террористов ворвались в красногорский "Крокус" и открыли огонь по посетителям, ожидавшим начала концерта группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал и скрылись с места преступления в направлении украинской границы. Теракт унёс жизни 144 человек, а число пострадавших достигло 551. В ФСБ России заявили, что спецслужбы Украины содействовали организации теракта и планировали встретить террористов на своей территории. В настоящий момент по делу задержали больше 11 человек, среди которых и четверо непосредственно нападавших на невинных людей. В Российском Красном Кресте сообщили, что в помощь пострадавшим и родным погибших удалось собрать свыше полутора миллиардов рублей.
Life.ru