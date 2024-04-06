Матыцин призвал уважать спортсменов, решивших выступать на ОИ-2024
Матыцин: Обличения в адрес спортсменов, решивших участвовать в ОИ, недопустимы
Министр спорта России Олег Матыцин. Обложка © Telegram / Минспорт России
Нужно с уважением относиться к решению российских спортсменов, решивших участвовать в летней Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, обличительная риторика в их адрес недопустима. Об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.
"Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Матыцин напомнил, что Россия — великая страна с богатой историей и славными победами. За каждым достижением наших спортсменов стоит огромный труд не только их самих, но и тренеров, медперсонала и других специалистов, а значит, вклад всей спортивной отрасли.
"Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК", — заявил глава Минспорта, добавив, что сейчас "особенно важно продемонстрировать пример консолидации".
Ранее о том, что российские спортсмены и соответствующие федерации могут самостоятельно принимать решение по вопросу участия в Олимпиаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна будет радоваться их победам, несмотря на то что они выступают без флага.
Напомним, Олимпиада состоится в Париже 26 июля – 11 августа этого года. Россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе и не будут принимать участие в церемонии открытия. На Игры смогут поехать около 40 спортсменов из РФ. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будут рады на Играх, зато украинским атлетам Франция обещала дополнительную поддержку. В Госдуме РФ решили, что градоначальница своими заявлениями пытается подставить Международный олимпийский комитет, иначе их сложно объяснить.