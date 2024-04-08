Ким Чен Ын выразил глубокое сочувствие в связи с затоплением в Оренбуржье
Ким Чен Ын направил Путину соболезнования из-за затопления в Оренбургской области
Фото с места затопления в Оренбургской области. Обложка © Telegram / Подслушано Оренбург
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отреагировал на случившееся после прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава КНДР направил слова соболезнования по этому поводу президенту России Владимиру Путину.
"Ким Чен Ын 8 апреля направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину", — говорится в сообщении.
В нём указано, что лидер Северной Кореи от имени властей и народа страны выразил "глубокое сочувствие" в связи с произошедшим в Оренбургской области. Помимо того, Ким Чен Ын в своём послании пожелал скорейшей ликвидации последствий удара стихии и заверил, что "народ КНДР всегда будет вместе с российским".
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Впоследствии следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы. Прибывший 7 апреля в Оренбургскую область глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что там достаточно сил и средств, задействованных в ликвидации последствий паводка в Орске. По последним данным, в результате происшествия подтоплено более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,4 тысячи приусадебных участков. Как отмечал губернатор Денис Паслер, разгул стихии стал самым мощным за историю региона.