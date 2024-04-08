Ким Чен Ын выразил глубокое сочувствие в связи с затоплением в Оренбуржье

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отреагировал на случившееся после прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава КНДР направил слова соболезнования по этому поводу президенту России Владимиру Путину.

В нём указано, что лидер Северной Кореи от имени властей и народа страны выразил "глубокое сочувствие" в связи с произошедшим в Оренбургской области. Помимо того, Ким Чен Ын в своём послании пожелал скорейшей ликвидации последствий удара стихии и заверил, что "народ КНДР всегда будет вместе с российским".