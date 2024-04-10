Уровень воды на реке Урал в Оренбурге вновь вырос
Уровень воды на реке Урал в Оренбурге вырос до 942 см
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за два часа повысился до отметки в 942 см. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Власти Оренбурга рассказали о повышении уровня воды на реке Урал. За последние два часа он вырос на 11 сантиметров и достиг отметки 942 сантиметра.
"Уровень воды в Урале в Оренбурге по состоянию на 00:00 составил 942 сантиметра", — сказано в телеграм-канале мэрии.
Напомним, что весенняя погода принесла в российские регионы не только тепло, но и сильные паводки. Особенно стихия ударила по Оренбургской области. Так, в Орске зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов. Настигли паводки и Курганскую область. В Кургане прогнозируют приход большой воды 11–14 апреля. В МЧС выпустили памятку для россиян, чьё жильё попадает в зону подтопления, а эксперт по выживанию рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения. Сотрудники МЧС России работают над устранением последствий стихии. Власти, в свою очередь, оказывают пострадавшим от паводков жителям всю необходимую помощь.