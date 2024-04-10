В "Крокус сити" нашли записку для Трампа с угрозой теракта
В подмосковном ресторане нашли записку с угрозой теракта. Обложка © Freepik / KamranAydinov
Работники ресторана "Фьюжн", который находится в подмосковном торговом центре "Крокус сити молл", нашли записку с угрозой совершения теракта. Об этом пишет сайт MK.ru.
Инцидент произошёл вечером 9 апреля в здании, соседствующем с концертным залом, где ранее террористы устроили массовый расстрел. Странное сообщение было оставлено на рояле в зале заведения. Автор текста обращался к экс-президенту США Дональду Трампу. Вся записка представляла собой бессвязный набор фраз, но из них следовало, что в ТЦ "Красногорск плаза" якобы может быть совершён террористический акт.
Автор пояснил, что в торговом центре постоянно нарушаются правила безопасности, а владельцы помещений поощряют мошенников. Полиции удалось разыскать нарушителя, оставившего записку. Им оказался 46-летний житель Красногорска. В его отношении начата проверка.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь, после чего подожгли здание. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. Всего по делу проходят более 11 человек. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.