В "Крокус сити" нашли записку для Трампа с угрозой теракта

Работники ресторана "Фьюжн", который находится в подмосковном торговом центре "Крокус сити молл", нашли записку с угрозой совершения теракта. Об этом пишет сайт MK.ru.

Инцидент произошёл вечером 9 апреля в здании, соседствующем с концертным залом, где ранее террористы устроили массовый расстрел. Странное сообщение было оставлено на рояле в зале заведения. Автор текста обращался к экс-президенту США Дональду Трампу. Вся записка представляла собой бессвязный набор фраз, но из них следовало, что в ТЦ "Красногорск плаза" якобы может быть совершён террористический акт.