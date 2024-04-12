Постпред Ульянов: МАГАТЭ опасается обвинить Киев в атаках на ЗАЭС

Большинство тех, кто принял участие во внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС, понимают, что станцию обстреливали именно украинцы, но при этом не готовы осудить действия Киева. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Последние (украинцы. — Прим. Life.ru) предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом", и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", — рассказал дипломат журналистам по итогам заседания.

Он считает, что на заседании получилось привлечь внимание к опасным действиям ВСУ на объекте. При этом, по словам Ульянова, западные страны не готовы осудить Украину. Само МАГАТЭ также избегает называть виновника нападений на станцию.