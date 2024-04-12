Постпред Ульянов: МАГАТЭ опасается обвинить Киев в атаках на ЗАЭС
Вид на Запорожскую атомную электростанцию. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Большинство тех, кто принял участие во внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС, понимают, что станцию обстреливали именно украинцы, но при этом не готовы осудить действия Киева. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Последние (украинцы. — Прим. Life.ru) предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом", и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", — рассказал дипломат журналистам по итогам заседания.
Он считает, что на заседании получилось привлечь внимание к опасным действиям ВСУ на объекте. При этом, по словам Ульянова, западные страны не готовы осудить Украину. Само МАГАТЭ также избегает называть виновника нападений на станцию.
"Украинцы как бы неприкасаемые. Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела, поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", — отметил Ульянов.
Как ранее писал Life.ru, ВСУ вновь обостряют обстановку вокруг Запорожской АЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. А 8 апреля дрон ВСУ рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет, устройство обезвредили. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация на ЗАЭС была близка к ядерной аварии.