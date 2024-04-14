Рейс Москва – Тегеран выполнит посадку в Махачкале в целях безопасности
Вылетевший вечером 13 апреля рейс SU514 Москва – Тегеран в целях безопасности выполнит посадку в Махачкале. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота", после этого он вернётся в российскую столицу.
"Рейс SU514 Москва – Тегеран за 13.04.2024 выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полёта самолёт после дозаправки вернётся в Москву", — рассказали в авиакомпании.
По информации пресс-службы "Аэрофлота", обратный рейс по маршруту Тегеран – Москва был отменён. Пассажиры смогут оформить возврат средств за билет.
Также ранее сообщалось, что рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений.
Напомним, что обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном произошло после авиаудара Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля текущего года. Во время атаки погибли семь офицеров, в том числе два генерала. Президент Исламской республики Эбрахим Раиси после этого заявил, что израильский удар не останется без ответа. 13 апреля стало известно об ответной атаке Ирана по объектам в Израиле. По информации СМИ, Тегеран выпустил сотни ударных дронов в сторону еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в этой связи заявил о готовности к нападению со стороны Ирана.
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