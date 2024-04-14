Вылетевший вечером 13 апреля рейс SU514 Москва – Тегеран в целях безопасности выполнит посадку в Махачкале. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота", после этого он вернётся в российскую столицу.

"Рейс SU514 Москва – Тегеран за 13.04.2024 выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полёта самолёт после дозаправки вернётся в Москву", — рассказали в авиакомпании.

По информации пресс-службы "Аэрофлота", обратный рейс по маршруту Тегеран – Москва был отменён. Пассажиры смогут оформить возврат средств за билет.