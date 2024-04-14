Рейсы в аэропортах Тегерана, Шираза, Бушера отменили до утра понедельника

Аэропорты Тегерана, Шираза, Бушера и ряда других городов Ирана отменили все рейсы до утра понедельника. Об этом пишет Mehr.

"После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов Мехрабад, Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до шести утра (05:30 мск. — Прим. Life.ru) завтра", — говорится в сообщении агентства.