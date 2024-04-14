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14 апреля, 10:05

Рейсы в аэропортах Тегерана, Шираза, Бушера отменили до утра понедельника

Mehr: В нескольких иранских аэропортах отменили рейсы до понедельника

Аэропорты Тегерана, Шираза, Бушера и ряда других городов Ирана отменили все рейсы до утра понедельника. Об этом пишет Mehr.

"После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов Мехрабад, Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до шести утра (05:30 мск. — Прим. Life.ru) завтра", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране отменил рейсы до утра понедельника.

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Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс удар по Израилю с помощью ракет и беспилотников. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атаку полностью отразили, однако известно, что пострадал как минимум 31 человек. В Иране подчёркивают, что били только по военным целям, операция уже завершена. Тем временем МИД России призывает стороны конфликта к сдержанности.

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Unsplash / hosein charbaghi

Матвей Константинов
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