Вице-президент Бундестага обвинила Израиль в эскалации, но потом удалила пост

Вице-президент Бундестага, член правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Айдан Озогуз обвинила Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке, однако после шквала критики удалила пост. Как пишет Bild, в нём она назвала причиной обострения удар по консульству Ирана в Дамаске.

"Беспокоюсь о всех людях... Зачем нужно было провоцировать ещё и эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства поставила под угрозу Ближний Восток", — написала политик.