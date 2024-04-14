Вице-президент Бундестага обвинила Израиль в эскалации, но потом удалила пост
Bild: Вице-президент Бундестага Айдан Озогуз удалила пост с критикой Израиля
Вице-президент Бундестага, член правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Айдан Озогуз обвинила Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке, однако после шквала критики удалила пост. Как пишет Bild, в нём она назвала причиной обострения удар по консульству Ирана в Дамаске.
"Беспокоюсь о всех людях... Зачем нужно было провоцировать ещё и эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства поставила под угрозу Ближний Восток", — написала политик.
В новой записи парламентарий заявила, что гневные комментарии показывают, как в социальных сетях "тоже все друг на друга нападают". Именно из-за этого, утверждает Озогуз, она и удалила оригинальный пост.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по территории Израиля. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атаку полностью отразили, однако известно, что как минимум 31 человек обратился за медицинской помощью. Власти Ирана в свою очередь подчёркивают, что били исключительно по военным объектам. Операция уже завершена. Тем временем МИД РФ призывает стороны конфликта к сдержанности, а НАТО осудило удар.
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