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14 апреля, 11:37

Вице-президент Бундестага обвинила Израиль в эскалации, но потом удалила пост

Bild: Вице-президент Бундестага Айдан Озогуз удалила пост с критикой Израиля

Вице-президент Бундестага, член правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Айдан Озогуз обвинила Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке, однако после шквала критики удалила пост. Как пишет Bild, в нём она назвала причиной обострения удар по консульству Ирана в Дамаске.

"Беспокоюсь о всех людях... Зачем нужно было провоцировать ещё и эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства поставила под угрозу Ближний Восток", — написала политик.

В новой записи парламентарий заявила, что гневные комментарии показывают, как в социальных сетях "тоже все друг на друга нападают". Именно из-за этого, утверждает Озогуз, она и удалила оригинальный пост.

Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ
Иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по территории Израиля. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атаку полностью отразили, однако известно, что как минимум 31 человек обратился за медицинской помощью. Власти Ирана в свою очередь подчёркивают, что били исключительно по военным объектам. Операция уже завершена. Тем временем МИД РФ призывает стороны конфликта к сдержанности, а НАТО осудило удар.

Обложка ©

Unsplash / Maheshkumar Painam

Матвей Константинов
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