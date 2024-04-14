В Белом доме назвали удар Ирана по Израилю крайне безуспешным

Удар Вооружённых сил (ВС) Ирана по объектам на территории Израиля в ответ на атаку военных еврейского государства на иранское консульство в Дамаске был "крайне безуспешным". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я смотрю на размер и масштаб того, что они выпустили по Израилю из самого Ирана — не более 300 ракет и беспилотников. Они хотели нанести ущерб, в этом нет никаких сомнений. Но это было крайне безуспешно", — подчеркнул Кирби в интервью телеканалу CBS.