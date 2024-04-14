В Белом доме назвали удар Ирана по Израилю крайне безуспешным
Кирби из Белого дома: Иран хотел нанести ущерб Израилю, но удар был безуспешным
Истребитель F-35 ВВС Израиля во время взлёта. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN
Удар Вооружённых сил (ВС) Ирана по объектам на территории Израиля в ответ на атаку военных еврейского государства на иранское консульство в Дамаске был "крайне безуспешным". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я смотрю на размер и масштаб того, что они выпустили по Израилю из самого Ирана — не более 300 ракет и беспилотников. Они хотели нанести ущерб, в этом нет никаких сомнений. Но это было крайне безуспешно", — подчеркнул Кирби в интервью телеканалу CBS.
Напомним, после атаки на его консульство в Дамаске в ночь на 14 апреля Иран нанёс по территории Израиля массированный удар беспилотниками и ракетами. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, а, по официальным данным, системы ПВО перехватили 99% из почти 300 целей. В результате удара пострадало более 30 человек. В Тегеране назвали удар завершённым ответом Израилю, подчеркнув, что для него выбирались только военные объекты. МИД России отреагировал на операцию Ирана и призвал стороны к сдержанности. В Тель-Авиве тем временем обещают не оставлять произошедшее без ответа.