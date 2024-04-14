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14 апреля, 16:37

Байден созвонился с лидерами стран G7, чтобы осудить атаку Ирана на Израиль

Белый дом: Главы стран G7 по видеосвязи осудили атаку Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Президент США Джо Байден созвонился с партнёрами из стран "Большой семёрки" (G7). Лидеры государств объединения осудили атаку Ирана и выразили поддержку Израилю, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент Байден поговорил в закрытом режиме по видеосвязи с лидерами G7. Лидеры осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль и подтвердили приверженность G7 безопасности Израиля", — указано в сообщении.

При этом в пресс-службе председателя правительства Италии сообщили, что G7 призвала как Иран, так и Израиль, воздержаться от действий, ведущих к эскалации. Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что "Большая семёрка" продолжит усилия по деэскалации ситуации в секторе Газа.

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Напомним, в ночь на 14 апреля Иран после атаки на его консульство в Дамаске нанёс по территории Израиля массированный удар беспилотниками и ракетами. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, а, согласно официальным данным Израиля, системы ПВО перехватили 99% из почти 300 целей. При этом в результате удара пострадало более 30 человек. В Тегеране назвали атаку завершённым ответом Израилю, подчеркнув, что для него выбирались только военные объекты. В Тель-Авиве тем временем обещают не оставлять произошедшее без ответа. В Белом доме заявили, что Иран хотел нанести ущерб Израилю, однако удар был безуспешным.

Дарья Нарыкова
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