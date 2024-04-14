Байден созвонился с лидерами стран G7, чтобы осудить атаку Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден созвонился с партнёрами из стран "Большой семёрки" (G7). Лидеры государств объединения осудили атаку Ирана и выразили поддержку Израилю, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент Байден поговорил в закрытом режиме по видеосвязи с лидерами G7. Лидеры осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль и подтвердили приверженность G7 безопасности Израиля", — указано в сообщении.

При этом в пресс-службе председателя правительства Италии сообщили, что G7 призвала как Иран, так и Израиль, воздержаться от действий, ведущих к эскалации. Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что "Большая семёрка" продолжит усилия по деэскалации ситуации в секторе Газа.