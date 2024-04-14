Стали известны подробности телефонного разговора Лаврова с главой МИД Ирана
Лавров и глава МИД Ирана обсудили, как не допустить эскалации на Ближнем Востоке
Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Wikipedia
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора отметили, что новые провокации могут привести к эскалации на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, беседа состоялась по инициативе Тегерана.
"Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряжённости на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совбеза ООН", — говорится в сообщении дипведомства.
В ходе разговора Лавров и Абдоллахиян также заявили о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, стороны выступили за скорейшее разрешение гуманитарных проблем в палестинском анклаве и за создание условий для прямых переговоров Израиля и Палестины об урегулировании вооружённого конфликта.
В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. Помимо того, в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по Консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Жертвами атаки тогда стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.