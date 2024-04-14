Стали известны подробности телефонного разговора Лаврова с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора отметили, что новые провокации могут привести к эскалации на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, беседа состоялась по инициативе Тегерана.

"Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряжённости на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совбеза ООН", — говорится в сообщении дипведомства.

В ходе разговора Лавров и Абдоллахиян также заявили о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, стороны выступили за скорейшее разрешение гуманитарных проблем в палестинском анклаве и за создание условий для прямых переговоров Израиля и Палестины об урегулировании вооружённого конфликта.