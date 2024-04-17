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17 апреля, 07:34

Суд не выпустил из СИЗО хозяина логова террористов из "Крокуса"

Суд оставил в СИЗО Касимова*, сдавшего квартиру террористам из "Крокуса"

Алишер Касимов*. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Алишер Касимов*. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд отказался выпустить из СИЗО восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова*, который сдал квартиру в Красногорске четырём стрелкам. Пособнику убийц вменяют статью о теракте в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), 26 марта Басманный суд арестовал его до 22 мая 2024 года.

Алишер Касимов* останется в СИЗО. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера Хатамовича* без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — уточнили в инстанции.

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Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо напавших, а также их пособники. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
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