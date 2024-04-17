Суд не выпустил из СИЗО хозяина логова террористов из "Крокуса"

Суд отказался выпустить из СИЗО восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова*, который сдал квартиру в Красногорске четырём стрелкам. Пособнику убийц вменяют статью о теракте в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), 26 марта Басманный суд арестовал его до 22 мая 2024 года.