Страны G7 заявили о непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
Руководители МИД стран G7 (в объединение входят США, Британия, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония) отказались признавать причастность Киева к теракту в подмосковном "Крокусе". Об этом говорится в заявлении по итогам трёхдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран объединения на острове Капри.
"Решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой", — указано в документе.
Государства "Большой семёрки" также договорились усилить санкционное давление на Москву и её партнёров. Кроме того, страны объединения обвинили Китай, Белоруссию, Иран и КНДР в якобы сотрудничестве с РФ. В частности, они раскритиковали Пекин за развитие экономического сотрудничества с Москвой и осуществление денежных переводов.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в красногорский "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они планировали перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Арестованы все четверо нападавших, не удалось уйти от ответственности и их пособникам. Следственный комитет установил связь террористов с украинскими спецслужбами.
ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV