Страны G7 заявили о непричастности Киева к теракту в "Крокусе"

Руководители МИД стран G7 (в объединение входят США, Британия, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония) отказались признавать причастность Киева к теракту в подмосковном "Крокусе". Об этом говорится в заявлении по итогам трёхдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран объединения на острове Капри.

Государства "Большой семёрки" также договорились усилить санкционное давление на Москву и её партнёров. Кроме того, страны объединения обвинили Китай, Белоруссию, Иран и КНДР в якобы сотрудничестве с РФ. В частности, они раскритиковали Пекин за развитие экономического сотрудничества с Москвой и осуществление денежных переводов.