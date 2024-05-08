"Всё поднадоело": В Совфеде объяснили, почему НАТО может отказаться вводить войска на Украину

Возможный отказ государств – членов НАТО от ввода своих военных на Украину объясняется усталостью от конфликта. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, внутри Североатлантического альянса борются две идеи. Так, первая призывает к эскалации и вовлечении блока в прямой конфликт с Москвой. А вторая отмечает, что киевские власти паразитируют на поддержке НАТО и США, да и в целом на международной напряжённости.