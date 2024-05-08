"Всё поднадоело": В Совфеде объяснили, почему НАТО может отказаться вводить войска на Украину
Сенатор Карасин: Отказ НАТО от ввода войск на Украину вызван усталостью
Возможный отказ государств – членов НАТО от ввода своих военных на Украину объясняется усталостью от конфликта. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, внутри Североатлантического альянса борются две идеи. Так, первая призывает к эскалации и вовлечении блока в прямой конфликт с Москвой. А вторая отмечает, что киевские власти паразитируют на поддержке НАТО и США, да и в целом на международной напряжённости.
"Это всё здорово поднадоело, и, самое главное, это очень опасно для международной стабильности. Эта школа мысли постепенно, к сожалению, очень неоперативно всё-таки находит дорогу и пытается заявить о себе. Давайте надеяться, что здравомыслие на Западе всё-таки в результате заявит о себе", — сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".
Как сообщал Life.ru, в начале мая французский лидер Эмманюэль Макрон снова не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка войск НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. Польша также отказалась посылать свои войска на Украину. Литва же, как сообщается, готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. Тем не менее, как пишет итальянская газета Corriere della Sera, на грядущем саммите НАТО, вероятнее всего, откажется от отправки своих бойцов в подмогу Киеву. К слову, 7 мая на официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция с предложением запросить ввод на Украину войск ряда стран Запада, в том числе США и Великобритании.
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