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10 мая, 22:00

СМИ опубликовали имена погибших после падения автобуса в реку в Петербурге

"Известия" раскрыли имена троих погибших в рухнувшем в Мойку автобусе

Стали известны имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Их со ссылкой на источник, раскрыли "Известия". Напомним, по данным СК, в результате трагедии погибло семь человек.

Одна из погибших, Марина Ю. 1995 года рождения, была уроженкой Казахстана. Также в автобусе находились Елена Ш. 1982 года рождения и Андрей Р. 1968 года рождения, оба проживали в Петербурге.

Как пишет "Mash на Мойке", погибшая Марина занималась продажей экокосметики на собственной онлайн–площадке. А судя по соцсетям коренной петербурженки Елены, у неё осталась 13-летняя дочь.

Погибшие в ЧП с автобусом на Мойке Марина (слева) и Елена (справа). Фото © Telegram "Mash на Мойке"

Погибшие в ЧП с автобусом на Мойке Марина (слева) и Елена (справа). Фото © Telegram "Mash на Мойке"

Стал известен четвёртый герой, бросившийся в воду за пассажирами рухнувшего в Мойку автобуса
Стал известен четвёртый герой, бросившийся в воду за пассажирами рухнувшего в Мойку автобуса

Напомним, 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста в Петербурге, после чего рухнул в реку. По данным СМИ, авария унесла жизнь семи человек. В МЧС подтвердили гибель лишь трёх человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё у четверых врачи диагностировали клиническую смерть. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулём, что привело к трагедии. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Появилось видео из автобуса, поднятого из реки после аварии. Внутри выбиты стёкла, погнуты сиденья и сам корпус транспортного средства. Позже на месте трагедии появился стихийный мемориал и был опубликован список жертв и пострадавших в ЧП.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Евгения Мосс
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