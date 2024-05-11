СМИ опубликовали имена погибших после падения автобуса в реку в Петербурге

Стали известны имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Их со ссылкой на источник, раскрыли "Известия". Напомним, по данным СК, в результате трагедии погибло семь человек.

Одна из погибших, Марина Ю. 1995 года рождения, была уроженкой Казахстана. Также в автобусе находились Елена Ш. 1982 года рождения и Андрей Р. 1968 года рождения, оба проживали в Петербурге.

Как пишет "Mash на Мойке", погибшая Марина занималась продажей экокосметики на собственной онлайн–площадке. А судя по соцсетям коренной петербурженки Елены, у неё осталась 13-летняя дочь.