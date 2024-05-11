Бастрыкин поручил наградить героев, спасавших людей из тонущего в Мойке автобуса 11 мая, 08:13 Место падения автобуса в реку Мойку. Обложка © Telegram / Следком

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в самом ведомстве.

"Одним из первых, как сообщается в социальных медиа, на помощь пришёл капитан прогулочного судна Ян Карасёв. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов", — уточнили в СК.

Мужчины ещё до прибытия спасателей прыгнули в воду и помогали тонущим выбраться на берег. Как подчёркивается, это героический поступок, так как речь идёт о проявлении отваги, сопряжённой с риском для собственной жизни. Сейчас СК устанавливает и других свидетелей трагедии, которые могут быть причастны к спасению пассажиров.

Авторы Татьяна Миссуми