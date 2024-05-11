Бастрыкин поручил наградить героев, спасавших людей из тонущего в Мойке автобуса
Место падения автобуса в реку Мойку. Обложка © Telegram / Следком
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в самом ведомстве.
"Одним из первых, как сообщается в социальных медиа, на помощь пришёл капитан прогулочного судна Ян Карасёв. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов", — уточнили в СК.
Мужчины ещё до прибытия спасателей прыгнули в воду и помогали тонущим выбраться на берег. Как подчёркивается, это героический поступок, так как речь идёт о проявлении отваги, сопряжённой с риском для собственной жизни. Сейчас СК устанавливает и других свидетелей трагедии, которые могут быть причастны к спасению пассажиров.
Напомним, 10 мая автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста в Санкт-Петербурге и упал в реку. Предположительно, водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Спасатели подняли автобус из воды. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров. Как писал Life.ru, жертв могло быть больше, но некоторые свидетели аварии кинулись на помощь в ледяную воду. Героями оказались братья Шахбан Джабраилов и Идрис, а также их дядя Мухаммад Гасанов. Также спасать утопающих помогал Ехран Аханов, он работает доставщиком воды и в момент трагедии проезжал рядом в "газели".