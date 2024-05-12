Гладков: Подросток госпитализирован с травмами после обрушения дома в Белгороде

Спасатели передали медицинским работникам шестнадцатилетнего подростка, который получил серьёзную травму головы в результате обрушения дома в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.