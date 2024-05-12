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Гладков: Подросток госпитализирован с травмами после обрушения дома в Белгороде

12 мая, 16:01
Разрушенная многоэтажка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Разрушенная многоэтажка. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Спасатели передали медицинским работникам шестнадцатилетнего подростка, который получил серьёзную травму головы в результате обрушения дома в Белгороде после прилёта снаряда ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы", — написал чиновник.

Мужчину достали живым из-под завалов многоэтажки в Белгороде и передали медикам
Мужчину достали живым из-под завалов многоэтажки в Белгороде и передали медикам

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. СМИ сообщали о семерых погибших и 33 раненых. По данным МЧС, из-под завалов извлекли шесть тел. При этом живым удалось найти одного мужчину — он каким-то чудом уцелел. Ведомство показывало видео его спасения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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