Мужчина помог сотрудникам МЧС спасти застрявшего под обломками белгородца

Мужчина, который спас пенсионера, зажатого бетонными плитами в рухнувшей многоэтажке Белгорода, рассказал, что попросил у спасателей монтировку, чтобы откопать застрявшие в обломках конечности пострадавшего. Его слова передаёт SHOT .

По его словам, сначала он взял у спасателей обезболивающий препарат, чтобы вколоть раненому. Затем начал откапывать ноги мужчины, для этого он попросил у сотрудников спецслужб монтировку. Когда зажатый под многотонными плитами пенсионер понял, что может двигать ногами, спасатели передали стропу, по которой белогородец смог выбраться навстречу МЧС.