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12 мая, 17:13

Мужчина помог сотрудникам МЧС спасти застрявшего под обломками белгородца

Мужчина, который спас пенсионера, зажатого бетонными плитами в рухнувшей многоэтажке Белгорода, рассказал, что попросил у спасателей монтировку, чтобы откопать застрявшие в обломках конечности пострадавшего. Его слова передаёт SHOT.

Мужчина рассказал, как спас зажатого плитой пенсионера в Белгороде. Видео © SHOT

По его словам, сначала он взял у спасателей обезболивающий препарат, чтобы вколоть раненому. Затем начал откапывать ноги мужчины, для этого он попросил у сотрудников спецслужб монтировку. Когда зажатый под многотонными плитами пенсионер понял, что может двигать ногами, спасатели передали стропу, по которой белогородец смог выбраться навстречу МЧС.

Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде
Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Продолжаются разборы завалов. В "минуту тишины" спасателям удалось установить, что под обломками находится мужчина, он подавал признаки жизни. Вскоре его спасли. МЧС показывало видео операции его спасения. Между тем до 8 человек уже увеличилось число погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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