Мужчина помог сотрудникам МЧС спасти застрявшего под обломками белгородца
Мужчина, который спас пенсионера, зажатого бетонными плитами в рухнувшей многоэтажке Белгорода, рассказал, что попросил у спасателей монтировку, чтобы откопать застрявшие в обломках конечности пострадавшего. Его слова передаёт SHOT.
Мужчина рассказал, как спас зажатого плитой пенсионера в Белгороде. Видео © SHOT
По его словам, сначала он взял у спасателей обезболивающий препарат, чтобы вколоть раненому. Затем начал откапывать ноги мужчины, для этого он попросил у сотрудников спецслужб монтировку. Когда зажатый под многотонными плитами пенсионер понял, что может двигать ногами, спасатели передали стропу, по которой белогородец смог выбраться навстречу МЧС.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Продолжаются разборы завалов. В "минуту тишины" спасателям удалось установить, что под обломками находится мужчина, он подавал признаки жизни. Вскоре его спасли. МЧС показывало видео операции его спасения. Между тем до 8 человек уже увеличилось число погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.