Власти Словакии до сих пор не могут сказать, что жизнь Фицо вне опасности

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, остаётся тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк.

"Врачи делают всё возможное для стабилизации пациента. Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжёлые", — сказал он по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства.