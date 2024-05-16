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Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

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Регион
16 мая, 12:10

Власти Словакии до сих пор не могут сказать, что жизнь Фицо вне опасности

Министр обороны Словакии: Состояние Фицо остаётся тяжёлым

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено покушение, остаётся тяжелым. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк.

"Врачи делают всё возможное для стабилизации пациента. Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжёлые", — сказал он по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства.

"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии
"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии

Напомним, 15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Он получил три пулевых ранения в живот и руку. Стрелок сразу был задержан — это 71-летний писатель Юрай Цинтула, который не был согласен с политикой кабмина. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Самому Фицо провели операцию, после чего ввели его в состояние искусственной комы. Не исключено, что премьера ожидает новая операция.

Александра Вишнякова
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