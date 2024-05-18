"Имидж замаран": Спортивный журналист оценил важность Промеса для "Спартака"

Если говорить о важности игрока Квинси Промеса для московского "Спартака", то следует отделять друг от друга имиджевую, юридическую и финансовую составляющие. Какая из них сейчас важнее для красно-белых, рассказал спортивный журналист, главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко.

"В любом случае имидж замаран. Финансовая сторона дела, наверное, сейчас для клуба не такая плохая. С начала марта "Спартак" по контракту не выплачивает Промесу зарплату, потому что формально он прогуливает тренировки", — отметил журналист в беседе с 360.ru.