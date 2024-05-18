"Имидж замаран": Спортивный журналист оценил важность Промеса для "Спартака"
Эксперт Яременко: С начала марта "Спартак" не выплачивает Промесу зарплату
Футболист "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / qpromes
Если говорить о важности игрока Квинси Промеса для московского "Спартака", то следует отделять друг от друга имиджевую, юридическую и финансовую составляющие. Какая из них сейчас важнее для красно-белых, рассказал спортивный журналист, главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко.
"В любом случае имидж замаран. Финансовая сторона дела, наверное, сейчас для клуба не такая плохая. С начала марта "Спартак" по контракту не выплачивает Промесу зарплату, потому что формально он прогуливает тренировки", — отметил журналист в беседе с 360.ru.
Яременко продолжил, что юридический аспект всегда был "как бы под ковром". Однако сейчас неизвестно, какие стратегии по решению ситуации с Промесом разрабатывает "Спартак". Кроме того, эта история не требует, чтобы о ней кричали на каждом углу и говорили, как клуб старается ради футболиста. Вот когда спасут, тогда будет о чём поговорить, резюмировал эксперт.
Напомним, сейчас Промес ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. На родине форварду грозит тюремный срок: ранее его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Спортсмена объявили в международный розыск. В 2024 году его задержали за ДТП в Дубае — "Спартак" находился там на сборах. Позднее дело об аварии закрыли, но футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. А накануне скандального футболиста освободили из-под стражи в Дубае. Его выпустили на определённых условиях. Известно лишь, что игроку пока запрещено покидать территорию ОАЭ.