В Белгородской области 10 человек госпитализированы после обстрелов ВСУ 19 мая

Десять человек попали в больницу после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгородской области 19 мая. Два пациента в тяжёлом состоянии доставлены в отделение реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"В результате вчерашних обстрелов в наши медицинские организации поступило 10 человек. Трое — в городскую больницу № 2 Белгорода, один из них в тяжёлом состоянии в отделении реанимации. Пять человек получают помощь в областной клинической больнице, один из них также в реанимации в тяжёлом состоянии", — написал министр в телеграм-канале.