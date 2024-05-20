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Регион
20 мая, 17:33

В Белгородской области 10 человек госпитализированы после обстрелов ВСУ 19 мая

Десять человек попали в больницу после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгородской области 19 мая. Два пациента в тяжёлом состоянии доставлены в отделение реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"В результате вчерашних обстрелов в наши медицинские организации поступило 10 человек. Трое — в городскую больницу № 2 Белгорода, один из них в тяжёлом состоянии в отделении реанимации. Пять человек получают помощь в областной клинической больнице, один из них также в реанимации в тяжёлом состоянии", — написал министр в телеграм-канале.

Иконников дополнил, что в числе раненых двое детей, в том числе девочка. Пострадавшую отправят на лечение в Москву 21 мая. По словам регионального министра здравоохранения, всего на лечении после обстрелов ВСУ в белгородских больницах находится 49 человек. В областном учреждении лечатся 27 человек, в городской больнице № 2 — 19, в детской областной больнице — 3. По словам министра, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при обстреле в Белгородской области возросло до 16. В их числе четыре ребёнка. Напомним, 19 мая ВСУ совершили ряд атак по населённым пунктам Белгородской области. В частности, два человека пострадали при атаке украинского дрона на село Петровка. Затем ВСУ обстреляли село Малое Городище, после чего загорелся храм. В итоге украинские войска совершили атаку на сёла Дроновка и Новая Таволжанка. Вечером ВСУ обстреляли Белгород, где пострадала девочка, игравшая на детской площадке. Затем под удар попали жители Шебекина и села Ржевка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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