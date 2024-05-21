Суд оставил в СИЗО главного фигуранта дела об убийстве байкера в Москве
Главного фигуранта дела об убийстве байкера в столичном районе Люблино Шахина Аббасова оставили в СИЗО. Такое решение во вторник, 21 мая, принял Мосгорсуд.
Убийцу байкера в Москве и его дядю оставили в СИЗО. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Аббасова Ш. на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда решение первой инстанции оставлено без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — говорится в решении.
Кроме того, Мосгорсуд оставил под стражей Бахтияра Аббасова — дядю убийцы. Оба будут в СИЗО до 18 июня.
Как сообщал Life.ru, 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе, байкер умер. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали через два дня в Ростовской области, а затем арестовали. Также были арестованы его друг Нахид Гусейнов, дядя Бахтияр Аббасов и отец Низами Аббасов. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Также в СИЗО отправили уже экс-инспектора ГИБДД, который за 30 тысяч рублей "помог" скрыться убийце байкера.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы