Суд оставил в СИЗО главного фигуранта дела об убийстве байкера в Москве

Главного фигуранта дела об убийстве байкера в столичном районе Люблино Шахина Аббасова оставили в СИЗО. Такое решение во вторник, 21 мая, принял Мосгорсуд.

Убийцу байкера в Москве и его дядю оставили в СИЗО. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Аббасова Ш. на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда решение первой инстанции оставлено без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — говорится в решении.