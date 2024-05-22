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Регион
22 мая, 13:43

Володин передал руководству Ирана послание от Путина в связи с гибелью Раиси

Вячеслав Володин в Тегеране. Фото © Telegram / Государственная Дума

Вячеслав Володин в Тегеране. Фото © Telegram / Государственная Дума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, передал руководству и народу Ирана послание российского лидера Владимира Путина в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. В послании говорится, что Россия скорбит вместе с Ираном и сохранит светлую память о Раиси.

"Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убеждён, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", — говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба Госдумы.

Также Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

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Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело, все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. В стране объявлен пятидневный траур, сегодня с Раиси прощаются в столице Ирана Тегеране. По поручению Владимира Путина Россию на траурной церемонии представит спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, он уже прибыл в Тегеран.

Александра Вишнякова
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