Володин передал руководству Ирана послание от Путина в связи с гибелью Раиси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, передал руководству и народу Ирана послание российского лидера Владимира Путина в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. В послании говорится, что Россия скорбит вместе с Ираном и сохранит светлую память о Раиси.

"Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убеждён, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", — говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба Госдумы.