Володин передал руководству Ирана послание от Путина в связи с гибелью Раиси
Вячеслав Володин в Тегеране. Фото © Telegram / Государственная Дума
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, передал руководству и народу Ирана послание российского лидера Владимира Путина в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. В послании говорится, что Россия скорбит вместе с Ираном и сохранит светлую память о Раиси.
"Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убеждён, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", — говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба Госдумы.
Также Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
Напомним, вертолёт с главой Ирана совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело, все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. В стране объявлен пятидневный траур, сегодня с Раиси прощаются в столице Ирана Тегеране. По поручению Владимира Путина Россию на траурной церемонии представит спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, он уже прибыл в Тегеран.