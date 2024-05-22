"Отхватил пару ударов кулаком": Депардьё обвинили в нападении на папарацци

В Риме известный 79-летний фотограф Рино Барилари по прозвищу Король обвинил французского актёра Жерара Депардьё в нападении. Более того, он заявил, что даже спутница артиста нанесла ему несколько ударов ногами.

"Я засёк его на улице Виа Венето, он был вместе с женщиной. Я подошёл поближе, чтобы сделать несколько снимков, когда она набросилась на меня в ярости <...> После неё я отхватил пару ударов кулаком ещё и от него", — заявил фотограф итальянской газете Messaggero.

В итоге Барилари увезли на скорой помощи в больницу. Он отметил, что фотографировал пару за столом "тайно" и не представлял, чем это может закончиться. Пострадавший намерен написать заявление в полицию.

Известно, что инцидент произошёл во вторник днём в заведении Harry's bar, где Депардьё обедал в компании женщины и ещё нескольких людей на открытой веранде. Адвокат артиста заявила, что Барилари в свою очередь силой толкнул спутницу Депардьё — Магду Ваврусову, которая сейчас находится в больнице, она уже обратилась в римскую полицию с заявлением, передаёт местное информагентство Adnkronos.