"Отхватил пару ударов кулаком": Депардьё обвинили в нападении на папарацци
Messaggero: В Италии известный фотограф Барилари обвинил Депардьё в нападении
В Риме известный 79-летний фотограф Рино Барилари по прозвищу Король обвинил французского актёра Жерара Депардьё в нападении. Более того, он заявил, что даже спутница артиста нанесла ему несколько ударов ногами.
"Я засёк его на улице Виа Венето, он был вместе с женщиной. Я подошёл поближе, чтобы сделать несколько снимков, когда она набросилась на меня в ярости <...> После неё я отхватил пару ударов кулаком ещё и от него", — заявил фотограф итальянской газете Messaggero.
В итоге Барилари увезли на скорой помощи в больницу. Он отметил, что фотографировал пару за столом "тайно" и не представлял, чем это может закончиться. Пострадавший намерен написать заявление в полицию.
Известно, что инцидент произошёл во вторник днём в заведении Harry's bar, где Депардьё обедал в компании женщины и ещё нескольких людей на открытой веранде. Адвокат артиста заявила, что Барилари в свою очередь силой толкнул спутницу Депардьё — Магду Ваврусову, которая сейчас находится в больнице, она уже обратилась в римскую полицию с заявлением, передаёт местное информагентство Adnkronos.
Хозяин заведения Пьеро Лепоре подтвердил версию Барилари. По его словам, Депардьё обедал снаружи с друзьями, их было шестеро. Увидев актёра, фотограф сделал несколько снимков, однако спутница артиста бросилась на него и "наговорила ему всяких гадостей". После чего к Барилари подошёл Депардьё и, "ничего не сказав", нанёс ему два удара кулаком. После этого "актёр сел в машину и они уехали", поделился Лепоре с газетой Corriere della Sera.
Ранее Депардьё уже попадал в скандал: его вызывали на допрос по делу о домогательствах. После этого артиста взяли под стражу, однако позже отпустили. Обвинения в его адрес выдвинули более десятка женщин, которые заявили, что он домогался их с 2004-го по 2022 год. В частности, исковые заявления подали помощница актёра и художница-постановщица. А затем Life.ru оценил шансы обвиняемого в домогательствах Депардьё получить защиту России. Высока вероятность, что мера пресечения для 75-летнего Депардьё не будет связана с лишением свободы.