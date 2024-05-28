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Опубликовано 28 мая 2024, 09:05

Пресс-секретарь МИД Польши: Варшава не станет отправлять военных на Украину

В нынешних реалиях власти Польши не намерены посылать на Украину военнослужащих. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Павел Вроньский.

"Польша не отправляет сейчас войска на Украину", сказал он представителям прессы, трансляция брифинга велась на телеканале TVP Info.

Вроньский также дал пояснения к ранее сделанному главой польского дипломатического ведомства Радославом Сикорским заявлению. По его словам, министр иностранных дел имел в виду, что Варшава не исключает потенциальной возможности отправить свои ВС в зону боевых действий на Украине в будущем.

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Как писал Life.ru, сегодня Сикорский в беседе с журналистами заявил, что не исключает варианта, при котором польские войска будут отправлены на Украину. Он уточнил, что допускает любой вариант развития событий в зоне конфликта. Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о том, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако оказалось, что его предложение поддерживают далеко не многие. Например, от этих заявлений открестились Италия, Швеция, Германия и Великобритания. Как считают в Лондоне, это приведёт к опасной эскалации.

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Shutterstock / FOTODOM / Red_Baron

Юрий Лысенко
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