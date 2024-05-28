Пресс-секретарь МИД Польши: Варшава не станет отправлять военных на Украину

В нынешних реалиях власти Польши не намерены посылать на Украину военнослужащих. Такое заявление сделал пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Павел Вроньский.

"Польша не отправляет сейчас войска на Украину", — сказал он представителям прессы, трансляция брифинга велась на телеканале TVP Info.

Вроньский также дал пояснения к ранее сделанному главой польского дипломатического ведомства Радославом Сикорским заявлению. По его словам, министр иностранных дел имел в виду, что Варшава не исключает потенциальной возможности отправить свои ВС в зону боевых действий на Украине в будущем.