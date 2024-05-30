Столтенберг запретил союзникам по НАТО посылать военных на Украину без отмашки Столтенберг призвал союзников по НАТО советоваться об отправке войск на Украину 30 мая, 08:46 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в Североатлантический альянс страны должны согласовывать между собой действия, обсуждая возможную отправку войск на украинскую территорию. Об этом он сказал испанской газете La Vanguardia.

"Сила НАТО в том, что нападение на одного союзника — это нападение на всех, один за всех и все за одного. Но обратная сторона медали в том, что то, что делает один союзник, влияет на всех остальных. Поэтому по этим вопросам мы должны советоваться друг с другом", — пояснил Столтенберг.

По его словам, НАТО не может каждый раз предпринимать ответные шаги и ссылаться на коллективную оборону, так как "гибридные атаки или кибератаки" на членов альянса совершаются почти ежедневно. Столтенберг заверил, что военный блок даст отпор в случае нападения на одну из стран-участниц, когда атака будет очень "серьёзной, скоординированной и с масштабными последствиями".

Авторы Татьяна Миссуми