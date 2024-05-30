Столтенберг запретил союзникам по НАТО посылать военных на Украину без отмашки
Столтенберг призвал союзников по НАТО советоваться об отправке войск на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / ЕРА
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в Североатлантический альянс страны должны согласовывать между собой действия, обсуждая возможную отправку войск на украинскую территорию. Об этом он сказал испанской газете La Vanguardia.
"Сила НАТО в том, что нападение на одного союзника — это нападение на всех, один за всех и все за одного. Но обратная сторона медали в том, что то, что делает один союзник, влияет на всех остальных. Поэтому по этим вопросам мы должны советоваться друг с другом", — пояснил Столтенберг.
По его словам, НАТО не может каждый раз предпринимать ответные шаги и ссылаться на коллективную оборону, так как "гибридные атаки или кибератаки" на членов альянса совершаются почти ежедневно. Столтенберг заверил, что военный блок даст отпор в случае нападения на одну из стран-участниц, когда атака будет очень "серьёзной, скоординированной и с масштабными последствиями".
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии тоже исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. В Польше уклончиво говорят, что допускают любые варианты, в том числе и введение своей армии на украинскую территорию.