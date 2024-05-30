"Одни воюют, другие воруют": Отставной генерал ФСБ предложил радикальный метод борьбы с коррупцией
Генерал Михайлов предложил устраивать показательные суды над коррупционерами
Радикальный метод борьбы с коррупцией в Минобороны России предложил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он рассказал, какая практика существовала на этот случай в бытность его работы в КГБ СССР.
По словам Михайлова, выявленного предателя судили прямо в здании ведомства. В актовом зале собирали весь личный состав, а на сцене располагался трибунал.
"Он сидел в клетке. И, когда мы смотрели всё это действо, вы не представляете, какое воспитательное значение это оказывало", — рассказал генерал "Царьграду".
Этот же метод борьбы с коррупцией Михайлов предложил для Минобороны и других силовых структур России, поскольку, по его мнению, отсутствие гласности в таких процессах снижает эффективность нашей правоохранительной системы.
"У нас же как? Одни воюют, другие воруют... Если правоохранитель украл, то судить его надо в том подразделении, где он работал. Чтобы все его коллеги видели, что с ними будет, если они переступят грань закона. А уж в воинском коллективе, я считаю, это просто было бы необходимо. Только собирать надо не генералов, а офицеров, которые могут стать генералами. Чтобы они видели, что их будет ждать, если они совершат преступление корыстной направленности", — заключил он.
Напомним, в военных ведомствах России произошёл ряд громких арестов. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере около одного миллиарда рублей. Также в СИЗО отправлены предполагаемые соучастники коррупционной схемы: родственник чиновника Сергей Бородин, экс-руководитель нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антон Филатов и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Арестован и бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов по подозрению в мошенничестве. Сумма ущерба государству оценивается в 100 миллионов рублей. И наконец, задержан начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадим Шамарин по делу о коррупции.