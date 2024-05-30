"Одни воюют, другие воруют": Отставной генерал ФСБ предложил радикальный метод борьбы с коррупцией

Радикальный метод борьбы с коррупцией в Минобороны России предложил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он рассказал, какая практика существовала на этот случай в бытность его работы в КГБ СССР.

По словам Михайлова, выявленного предателя судили прямо в здании ведомства. В актовом зале собирали весь личный состав, а на сцене располагался трибунал.

"Он сидел в клетке. И, когда мы смотрели всё это действо, вы не представляете, какое воспитательное значение это оказывало", — рассказал генерал "Царьграду".

Этот же метод борьбы с коррупцией Михайлов предложил для Минобороны и других силовых структур России, поскольку, по его мнению, отсутствие гласности в таких процессах снижает эффективность нашей правоохранительной системы.