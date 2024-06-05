Глава ФБР вновь заявил о реальной опасности повторения "Крокуса" в США
Глава ФБР Рэй: В США растёт риск теракта, подобного атаке на "Крокус"
В США растёт вероятность террористической атаки, схожей с той, что случилась в подмосковном "Крокус сити холле", и это вызывает неподдельную тревогу. Такое заявление сделал руководитель ФБР Кристофер Рэй во время заседания комитета по ассигнованиям Сената Конгресса Соединённых Штатов, которое транслировал телеканал CBS.
"Ещё до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия, и с тех пор мы видели <...> как иностранные террористические организации призывают к атакам против американцев и наших союзников <...> Но сейчас — помимо этого — всё большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки, которую мы видели в российском концертном зале ещё в марте", — предупредил он.
Напомним, что в апреле Кристофер Рэй уже говорил о тревожно возросших рисках террористических атак последовательных радикальных исламистских движений в Штатах — по подобию "Крокуса" в Красногорске. По мнению главы Федерального бюро расследований, риск терактов стал нарастать с осени прошлого года, когда Израиль приступил к своей военной операции в секторе Газа. Основной опасностью для ФБР представляется деятельность действующих в одиночку террористов и малых экстремистских групп.
Напомним, что чудовищная террористическая атака на "Крокус сити холл" произошла вечером 22 марта. Четверо террористов открыли огонь по посетителям, ожидавшим выступления группы "Пикник", подожгли зрительный зал и скрылись. Их задержали в Брянской области, когда боевики двигались в сторону украинской границы. В теракте погибли 144 человека, а пострадали более 550. Общее количество потерпевших — 1700. По обвинению в причастности к кошмарному массовому убийству под арест помещены 18 человек.
ТАСС / Zuma