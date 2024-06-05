Глава ФБР вновь заявил о реальной опасности повторения "Крокуса" в США

В США растёт вероятность террористической атаки, схожей с той, что случилась в подмосковном "Крокус сити холле", и это вызывает неподдельную тревогу. Такое заявление сделал руководитель ФБР Кристофер Рэй во время заседания комитета по ассигнованиям Сената Конгресса Соединённых Штатов, которое транслировал телеканал CBS.

"Ещё до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия, и с тех пор мы видели <...> как иностранные террористические организации призывают к атакам против американцев и наших союзников <...> Но сейчас — помимо этого — всё большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки, которую мы видели в российском концертном зале ещё в марте", — предупредил он.