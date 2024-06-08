Футболиста "Оренбурга" обвинили в избиении матери подруги, которая застала его с 5 проститутками
En Cancha: Футболист "Оренбурга" Томпсон набросился на мать своей подруги в Чили
Футболист "Оренбурга" Хорди Томпсон. Обложка © Telegram / ФК "Оренбург"
Чилийский полузащитник футбольного клуба "Оренбург" Хорди Томпсон набросился на мать своей подруги после того, как она застала спортсмена с пятью проститутками. Об этом сообщает издание El Cancha.
По данным издания, мать подруги спортсмена обнаружила его с пятью девушками по вызову в доме в Пеньялолене в Чили, после чего Томпсон напал на женщину, однако за неё заступился муж. После инцидента пострадавшая написала заявление в полицию. Уточняется, что ранее 19-летний футболист находился под домашним арестом из-за обвинений в избиении своей бывшей возлюбленной. Как сообщали местные СМИ, футболисту даже пришлось внести свою квартиру в качестве залога, чтобы вылететь в Россию для перехода в "Оренбург".
О ситуации высказался спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил, что российский клуб должен выгнать Томпсона, если его вина будет доказана.
"Если такие проблемы были и раньше, то такие личности, мягко говоря, не красят российский чемпионат. Я давно говорил, что, например, появление [Квинси] Промеса в "Спартаке" — это удар по репутации клуба и футбола. В данном случае появление такого игрока в "Оренбурге" их тоже не выставляет в хорошем свете. Если докажут, что он действительно виновен, его надо с треском выгнать из команды, а дальше может быть и уголовка", — приводит РИА "Новости" слова комментатора.
Губерниев считает странным, что преступников приглашают играть в футбол в российском чемпионате. По его словам, такие спортсмены часто скрываются в РФ от правосудия, и это очень прискорбно.
Напомним, Промес сейчас ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. На родине форварду грозит тюремный срок: ранее его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде тонны кокаина. Спортсмена объявили в международный розыск. В 2024 году его задержали за ДТП в Дубае — "Спартак" находился там на сборах. Позднее дело об аварии закрыли, но футболист остался в дубайском СИЗО, ожидая заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. Впоследствии его освободили из-под стражи в Дубае на определённых условиях. Известно, что игроку пока запрещено покидать территорию ОАЭ.