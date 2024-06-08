Футболиста "Оренбурга" обвинили в избиении матери подруги, которая застала его с 5 проститутками

Чилийский полузащитник футбольного клуба "Оренбург" Хорди Томпсон набросился на мать своей подруги после того, как она застала спортсмена с пятью проститутками. Об этом сообщает издание El Cancha.

По данным издания, мать подруги спортсмена обнаружила его с пятью девушками по вызову в доме в Пеньялолене в Чили, после чего Томпсон напал на женщину, однако за неё заступился муж. После инцидента пострадавшая написала заявление в полицию. Уточняется, что ранее 19-летний футболист находился под домашним арестом из-за обвинений в избиении своей бывшей возлюбленной. Как сообщали местные СМИ, футболисту даже пришлось внести свою квартиру в качестве залога, чтобы вылететь в Россию для перехода в "Оренбург".

О ситуации высказался спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил, что российский клуб должен выгнать Томпсона, если его вина будет доказана.

"Если такие проблемы были и раньше, то такие личности, мягко говоря, не красят российский чемпионат. Я давно говорил, что, например, появление [Квинси] Промеса в "Спартаке" — это удар по репутации клуба и футбола. В данном случае появление такого игрока в "Оренбурге" их тоже не выставляет в хорошем свете. Если докажут, что он действительно виновен, его надо с треском выгнать из команды, а дальше может быть и уголовка", — приводит РИА "Новости" слова комментатора.