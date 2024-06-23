АТОР: В Дагестане могут находиться порядка 25 тысяч туристов

Порядка 25 тысяч туристов в настоящий момент находятся на территории Дагестана: 5 тысяч человек посетили регион в рамках организованных туров, ещё 15–20 тысяч — самостоятельные путешественники, заказавшие поездку через агрегаторы. Такую информацию на фоне серии чудовищных терактов в республике озвучила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, реакция туристов на события в Дагестане не окажется мгновенной. Об этом говорит в том числе и решение туроператоров не отменять запланированные экскурсионные программы.