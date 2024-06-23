АТОР: В Дагестане могут находиться порядка 25 тысяч туристов
Порядка 25 тысяч туристов в настоящий момент находятся на территории Дагестана: 5 тысяч человек посетили регион в рамках организованных туров, ещё 15–20 тысяч — самостоятельные путешественники, заказавшие поездку через агрегаторы. Такую информацию на фоне серии чудовищных терактов в республике озвучила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным организации, реакция туристов на события в Дагестане не окажется мгновенной. Об этом говорит в том числе и решение туроператоров не отменять запланированные экскурсионные программы.
"Реакция на события в Дагестане не будет мгновенной: туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь — проблема. Будет пауза, и сегодня никто не свои планы не отменит", — сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
Боевики открыли огонь в Дербенте вечером 23 июня, напали на синагогу и церковь. Они скрылись с места происшествия и объявлены в розыск. Другая группа радикалов напала на пост ДПС в Махачкале, некоторые из них ликвидированы. Выжившие террористы забаррикадировались в жилом доме. Сообщалось также о стрельбе в Избербаше, но эта информация не подтвердилась. В итоге шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений. Также убиты батюшка и охранник церкви.
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