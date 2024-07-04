"Здесь у неё больше шансов начаться, чем где-либо ещё": Экс-советник Пентагона предрёк войну в США

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор предупредил США о возможном начале "внутренней войны", которая может начаться как при открытой, так и закрытой границе с Мексикой. Серьёзный прогноз на ближайшее будущее он дал в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

"Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой, — Прим. Life.ru). Майоркас открыл её, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил офицер.

Причём он уверен, что Америку не сможет спасти даже закрытие границы. По его мнению, вместо исламистов США придётся бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не смогут простить Белому дому посягательство на торговые потоки. Экс-советник Пентагона также вспомнил слова бывшего хозяина овального кабинета Дональда Трампа о третьей мировой войне.

"Вы её получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у неё больше шансов начаться, чем где-либо ещё", — заключил Макгрегор.