"Здесь у неё больше шансов начаться, чем где-либо ещё": Экс-советник Пентагона предрёк войну в США
Полковник Макгрегор: В США начнётся война из-за ситуации на границе с Мексикой
Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор предупредил США о возможном начале "внутренней войны", которая может начаться как при открытой, так и закрытой границе с Мексикой. Серьёзный прогноз на ближайшее будущее он дал в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе (США с Мексикой, — Прим. Life.ru). Майоркас открыл её, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно", — предупредил офицер.
Причём он уверен, что Америку не сможет спасти даже закрытие границы. По его мнению, вместо исламистов США придётся бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не смогут простить Белому дому посягательство на торговые потоки. Экс-советник Пентагона также вспомнил слова бывшего хозяина овального кабинета Дональда Трампа о третьей мировой войне.
"Вы её получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у неё больше шансов начаться, чем где-либо ещё", — заключил Макгрегор.
Кстати, только сегодня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Америка идёт по тропе, очень похожей на ту, что привела страну в середине XIX века к началу гражданской войны. А недавно он предупредил Вашингтон, что страна находится в шаге от проигрыша в холодной войне.
Напомним, Life.ru уже рассказывал о конфликте между одним из самых крупных штатов США и вашингтонской администрацией. Он начался после того, как нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Местные власти отказали федералам в допуске к парку Шелби, который использовался для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением. В США тогда всерьёз испугались гражданской войны. Кризис в Техасе назвали худшим за всю историю Америки. Уточнялось, что власти штата вывезли на другие территории США более 102 тысяч нелегальных мигрантов. А в начале июня Байден запретил предоставлять нелегалам из Мексики убежище в США.
* ИГИЛ* — Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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