Новым главой МИД Британии назначен Дэвид Лэмми
Новый глава МИД Британии Дэвид Лэмми. Обложка © wikipedia
Обязанности британского министра иностранных дел теперь будет исполнять Дэвид Лэмми. Его на пост главы министерства назначил новый премьер-министр Королевства Кир Стармер, который пришёл на смену Риши Сунака.
"Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел", — сказано в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
Дэвид Лэмми — из команды Стармера, в которую попал ещё четыре года назад после избрания премьера лидером Лейбористской партии. В 2020-2021 годах он занимал пост теневого министра юстиции, а после — теневого министра иностранных дел.
Сегодня Сунак заявил, что покинет посты премьера и главы Консервативной партии Британии. Вместо него в должность премьер-министра вступил лидер лейбористов Кир Стармер. При этом потепления отношений с Британией при новой власти, "безудержно" поддерживающей Киев, ждать не стоит, считают эксперты. Тем не менее, некоторые предрекли отказ от оголтелой риторики по России после смены власти. Кстати, в Госдуме РФ уверены, что частая смена премьер-министров говорит о кризисе в стране. В Кремле также отметили, что президент России Владимир Путин вряд ли поздравит Стармера с победой на выборах.