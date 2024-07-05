Новым главой МИД Британии назначен Дэвид Лэмми

Обязанности британского министра иностранных дел теперь будет исполнять Дэвид Лэмми. Его на пост главы министерства назначил новый премьер-министр Королевства Кир Стармер, который пришёл на смену Риши Сунака.

"Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел", — сказано в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.