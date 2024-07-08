Песков рассказал Life.ru, планируются ли новые контакты с Орбаном
Песков: Орбан показал политическую волю к диалогу
Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru
Москва позитивно относится к усилиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по налаживанию диалога ради урегулирования на Украине. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказав также, планируются ли новые контакты с Орбаном.
Песков рассказал, планируются ли новые контакты с Орбаном. Видео © Life.ru
"Очевидно, что у него запланированы другие поездки, ему предстоят многие контакты, и очевидно, что дальше он будет рассказывать своих впечатлениях, о том, какую информацию он получил, ну а дальше будем смотреть", — отметил представитель Кремля.
По его словам, Орбан показал политическую волю к диалогу, и Москва воспринимает это позитивно.
Напомним, 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ. Зеленский ожидаемо отклонил это предложение. А 5 июля венгерский лидер провёл 2,5-часовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал свою миссию миротворческой. После Москвы Орбан отправился в Китай, где провёл переговоры с Си Цзиньпином, а из Пекина он вылетел в США, с 9 по 11 июля пройдёт саммит НАТО.