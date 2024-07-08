Песков рассказал Life.ru, планируются ли новые контакты с Орбаном

Москва позитивно относится к усилиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по налаживанию диалога ради урегулирования на Украине. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказав также, планируются ли новые контакты с Орбаном.

"Очевидно, что у него запланированы другие поездки, ему предстоят многие контакты, и очевидно, что дальше он будет рассказывать своих впечатлениях, о том, какую информацию он получил, ну а дальше будем смотреть", — отметил представитель Кремля.