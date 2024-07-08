Путин считает большинство в мире доброжелателями России

Президент Владимир Путин считает мировое большинство доброжелателями России. Об этом он заявил в понедельник, 8 июля, на встрече с участниками и организаторами выставки-форума на ВДНХ.

"Это очень важно всем нашим доброжелателям — а это большинство в мире, — показать, чего мы можем добиться и чего добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", — отметил глава государства.