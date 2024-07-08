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8 июля, 12:05

Путин считает большинство в мире доброжелателями России

Президент Владимир Путин считает мировое большинство доброжелателями России. Об этом он заявил в понедельник, 8 июля, на встрече с участниками и организаторами выставки-форума на ВДНХ.

"Это очень важно всем нашим доброжелателям — а это большинство в мире, — показать, чего мы можем добиться и чего добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что России есть что показать и есть чем гордиться, однако важно красиво и талантливо это преподнести, что и получилось сделать на выставке-форуме "Россия".

Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны
Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны

Напомним, что выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности. За время существования форума Владимир Путин бывал тут уже четыре раза. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. На площадке побывало свыше 18 миллионов человек, а 5 июля число посетителей достигло 200 тысяч. После закрытия выставка продолжит работу уже как национальный центр.

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Life.ru

Марина Калегина
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