Траекторию полёта пули в Трампа показали на видео

Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа воссоздали в 3D-графике. Журналист Люк Уинс показал направление полёта пули на видео.

Журналист Люк Уинс воссоздал полёт пули в Трампа с помощью 3D-графики. Видео © X / Luke

Пуля задела правое ухо политика, когда он выступал в штате Пенсильвания. Она вылетела с крыши на расстоянии 447 футов (порядка 137 метров) от Трампа.