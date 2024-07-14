Траекторию полёта пули в Трампа показали на видео
Журналист Люк Уинс воссоздал полёт пули в Трампа с помощью 3D-графики
Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа воссоздали в 3D-графике. Журналист Люк Уинс показал направление полёта пули на видео.
Журналист Люк Уинс воссоздал полёт пули в Трампа с помощью 3D-графики. Видео © X / Luke
Пуля задела правое ухо политика, когда он выступал в штате Пенсильвания. Она вылетела с крыши на расстоянии 447 футов (порядка 137 метров) от Трампа.
"Нападавший сделал ещё несколько выстрелов. Некоторые из них попали в зону досягаемости толпы Трампа. Один из участников был убит, а другой ранен", — написал Уинс в соцсети X.
Как сообщал Life.ru, покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону было произведено несколько выстрелов. Пуля задела ухо политика, он выжил. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Его ликвидировали на месте. Согласно заявлению правоохранительных органов, они не были в курсе готовящегося нападения, а виновник, по всей видимости, действовал в одиночку.
X / Luke