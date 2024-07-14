Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 13:40

Траекторию полёта пули в Трампа показали на видео

Журналист Люк Уинс воссоздал полёт пули в Трампа с помощью 3D-графики

Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа воссоздали в 3D-графике. Журналист Люк Уинс показал направление полёта пули на видео.

Журналист Люк Уинс воссоздал полёт пули в Трампа с помощью 3D-графики. Видео © X / Luke

Пуля задела правое ухо политика, когда он выступал в штате Пенсильвания. Она вылетела с крыши на расстоянии 447 футов (порядка 137 метров) от Трампа.

"Нападавший сделал ещё несколько выстрелов. Некоторые из них попали в зону досягаемости толпы Трампа. Один из участников был убит, а другой ранен", — написал Уинс в соцсети X.

Ни бронепапок, ни зонтов: Эксперт назвал критическую ошибку охраны Трампа, которая могла стоить ему жизни
Ни бронепапок, ни зонтов: Эксперт назвал критическую ошибку охраны Трампа, которая могла стоить ему жизни

Как сообщал Life.ru, покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону было произведено несколько выстрелов. Пуля задела ухо политика, он выжил. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Его ликвидировали на месте. Согласно заявлению правоохранительных органов, они не были в курсе готовящегося нападения, а виновник, по всей видимости, действовал в одиночку.

Обложка ©

X / Luke

Никита Осипов
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров